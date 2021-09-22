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США потребовали от России увеличить поставки газа через Украину

Иван Юминов

Политика
США потребовали от России увеличить поставки газа через Украину
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Россия должна увеличить поставки газа на территорию Европы через Украину. Об этом заявил представитель Госдепа Амос Хохштейн.

— В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину, — рассказал дипломат.

Отказ Газпрома забронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь является «вызывающим беспокойство», приводит слова Хохштейна Bloomberg.

20 сентября сообщалось, что Газпром не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через территорию Украины на октябрь 2021 года.

Отмечается, что Газотранспортная система Украины предложила мощности в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию «Суджа». Оператор также предложил до 5,2 миллиона кубических метров через «Сохрановку». По итогам торгов предложения остались незакрытыми.

16 сентября сообщалось, что цена на газ в Европе снизилась после рекордных показателей. Топливо торговалось по цене около 781,5 доллара за тысячу кубометров.

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