Минтруд рассказал про объем индексации пенсий в России в 2022 году

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Индексация страховых пенсий в 2022 году в России составит 5,9 процента. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в среду, 22 сентября.

— В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента, — рассказал министр.

Планируемая в следующем году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета на уровне 5,9 процента, добавил он. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера, таким образом, составит в 2022 году 18 521 рубль.

При этом в 2023-м он достигнет 19 477 рублей, а в 2024 году — 20 469 рублей, приводит слова Котякова РИА Новости.

21 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что с начала 2022 года россияне начнут получать все положенные выплаты автоматически. По его словам, нововведение коснется всех выплат, кроме пенсий, компенсаций, пособий и единовременной выплаты при рождении ребенка.

Средства будут поступать гражданам в беззаявительном порядке в электронном виде. Мишустин подчеркнул, что автоматизированный процесс намного проще и быстрее традиционного.