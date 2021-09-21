Россияне будут получать выплаты автоматически с 2022 года

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С начала 2022 года россияне начнут получать все положенные выплаты автоматически. Об этом рассказал во вторник, 21 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, нововведение коснется всех выплат, кроме пенсий, компенсаций, пособий и единовременной выплаты при рождении ребенка. Средства будут поступать гражданам РФ в беззаявительном порядке в электронном виде.

Мишустин подчеркнул, что автоматизированный процесс намного проще и быстрее традиционного.

— Не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас. Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидания в очередях, — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Для автоматического получения денег необходимо указать актуальные реквизиты счета и дать согласие на сайте госуслуг.

Также 21 сентября Мишустин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 13,6 тысячи рублей в 2022 году. По его словам, за счет таких изменений в стране увеличится заработная плата трех миллионов человек.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник, 6 сентября, рассказала, что отмена минимального размера оплаты труда в России приведет к хаосу. Она подчеркнула, что в настоящее время в РФ множество пособий и выплат рассчитываются из МРОТ.