Столичные рентгенологи проанализировали более трех миллионов исследований с помощью ИИ

Фото: pixabay.com

В Москве анализировать рентгеновские снимки пациентов специалистам помогают алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Они позволяют сократить время постановки диагноза практически на треть. Уже более трех миллионов снимков исследованы с применением такой технологии.

— Нейросети стали помогать в работе московским рентгенологам в начале 2020 года. Если сначала новая технология применялась только для распознавания признаков коронавирусной пневмонии, то теперь возможности диагностики стали шире. Сейчас искусственный интеллект помогает распознавать признаки COVID-19, рака легкого, рака молочной железы, остеопороза, различных патологий легких, сердечно-сосудистых патологий. А еще по пяти направлениям идет тестирование новых алгоритмов, — рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Там отметили, что с ростом возможных направлений увеличивается и количество исследуемых снимков. Только за последние три месяца их число перевалило за миллион, а это значит, что они и дальше будут множиться.

Также сократилось время описания снимка и постановки диагноза — в среднем на 30 процентов. Это позволяет оперативно оказать необходимую помощь, а в некоторых случаях результаты снимка становятся известны за несколько минут.

Все данные более чем с 1300 аппаратов лучевой диагностики поступают в единый радиологический информационный сервис Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕРИС ЕМИАС).

Алгоритмы работают следующим образом: они обрабатывают получившееся на снимке изображение и выделяют найденные там патологии. После чего оригинальный и обработанный снимок отправляются к врачу на изучение, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор создаст систему для поиска запрещенного контента в интернете. Система выявления противоправных материалов будет работать на основе искусственного интеллекта. Как рассказали представители главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), это поможет в значительной степени увеличить эффективность нововведения.