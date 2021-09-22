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Результаты конкурса на строительство деревянных домов объявят в Москве 22 сентября

Михаил Алимов

Город
Результаты конкурса на строительство деревянных домов объявят в Москве 22 сентября
Фото: Анна Быкова

Итоги Открытого Всероссийского конкурса на разработку типовых проектов жилых домов и социально-культурных объектов с использованием деревянных несущих строительных конструкций, организованного ДОМ.РФ, подведут в среду, 22 сентября. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Целями и задачами конкурса являются развитие рынка индивидуального жилищного строительства, увеличение объемов ввода жилья и повышение уровня жизни граждан во всех регионах Российской Федерации, а также формирование открытой библиотеки типовых проектов индивидуальных жилых домов, — говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Левкин отметил, что 21 сентября члены жюри провели заседание, на котором отобрали 40 победителей из 157 работ. Их прислали 104 компании из 37 регионов РФ.

Подведут итоги и огласят компании-победители на пресс-конференции, которая пройдет в ТАСС.

Авторы лучших работ должны составить проектно-сметную документацию, до конца текущего года ее проверят, а в 2022 году внесут в Реестр типовой проектной документации Минстроя России.

— Проектная документация, направляемая к включению в указанный Реестр, создана на основе действующих нормативных документов. Проекты, вошедшие в Реестр, рекомендованы к применению по всей территории России. Их использование позволяет снизить время проектирования и стоимость строительства за счет того, что все технические, технологические и планировочные решения уже разработаны, необходимо сделать только привязку нового объекта к местности, — рассказал Левкин.

До этого он заявил, что три дома по программе реновации проектируются с применением BIM-технологий. Такие дома в настоящее время возводят в двух районах Москвы.

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