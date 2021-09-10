Сергей Левкин: Три дома по программе реновации проектируются с применением BIM-технологий

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При проектировании новостроек по программе реновации уже применяются технологии информационного моделирования (BIM). Такие дома в настоящее время возводят в двух районах Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Дома по программе реновации — это современные новостройки, которые проектируются и строятся с учетом всех современных технологий и подходов доступных сейчас в отрасли. В частности, мы смогли в этом убедиться на примере возводимых домов в рамках программы реновации на Судостроительной улице, владение 15 и корпусов 28/3 и 30 з/у1 на Открытом шоссе. При их проектировании применялись технологии информационного моделирования. В дальнейшем, при реализации программы, эта практика будет применяться на постоянной основе, — рассказал руководитель ведомства.

Ранее представители департамента посетили градостроительный проектный институт «Гипрогорпроект», где импредставили проекты жилых домов, реализуемых с применением BIM-технологий.

В августе заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что BIM-технологии будут широко применять в рамках программы реновации жилья в Москве. Он напомнил, что ранее в рамках программы реновации с помощью BIM-технологии спроектировали дом на Судостроительной улице.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.