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Андрей Бочкарев: BIM-проектирование будет активно применяться в программе реновации

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: BIM-проектирование будет активно применяться в программе реновации
Фото: Пресс-служба МУФ

В рамках программы реновации жилья в Москве будут широко применять технологии информационного моделирования (BIM). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Благодаря использованию BIM-модели может быть значительно повышено качество проектирования. Так, принципиальный момент — исключение коллизий и более корректный подсчет строительных объемов. Все это серьезно влияет на срок реализации проектов, включая процесс согласования и доработок, — рассказал заммэра.

Андрей Бочкарев напомнил, что ранее в рамках программы реновации с помощью BIM-технологии спроектировали дом на Судостроительной улице.

По его словам, информационная модель здания включает разделы конструктивных и архитектурных решений, сетей связи тепломеханической части, вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, отопления, пожаротушения, электроснабжения и освещения.

10 августа Андрей Бочкарев сообщил о расселении 300 домов по программе реновации в Москве. По его словам, в настоящее время более 300 объектов с градостроительным потенциалом 5,3 миллиона «квадратов» находятся на этапе проектирования и строительства.

Программа реновации реализуется во всех административных округах Москвы. Так, по мнению Бочкарева, к настоящему моменту уже можно говорить о том, что для ускорения темпов программы был создан существенный задел.

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