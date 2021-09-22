Российский сенатор ответил на слова Эрдогана о Крыме пословицей о халве

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Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков процитировал пословицу о халве, комментируя слова турецкого лидера Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма, и призвал Турцию посмотреть на ситуацию реально.

— Вспоминается русская пословица: «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России, — заявил сенатор.

Цеков назвал Крым колыбелью русского православия и напомнил, что полуостров «веками связан с Россией». По его словам, подавляющие число населения Крыма — русские, а на полуострове находится главная военная база российского Черноморского флота.

Сенатор высказал мнение о том, что Крым будет входить в состав России вечно.

— Относительно заботы о крымских татарах: Турция особо не заботилась о крымских татарах и во времена нахождения Крыма в составе Украины, когда они испытывали гораздо большие проблемы, которые стали решаться только после воссоединения Крыма с Россией, — приводит слова Цекова РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что подобные заявления со стороны Эрдогана подогревают «конфронтационные настроения в среде крымских татар», и выразил беспокойство тем, что турецкий президент не желает «стабильности в Крыму».

Накануне на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого Турция не признает. С этой целью также необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар, сообщил Эрдоган.

21 сентября в администрации Эрдогана сообщили, что он собирается приехать в Сочи с визитом 29 сентября. Визит турецкого лидера на территорию России будет однодневным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время грядущей встречи Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».