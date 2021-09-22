В Москве реорганизуют бывшую промзону «Алтуфьевское шоссе»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московские власти заключили договор с инвесторами на реорганизацию бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе». Объем инвестиций в развитие 29 гектаров территории превысит 45 миллиардов рублей.

— Это второе в России соглашение о комплексном развитии бывшей промзоны, заключенное по результатам аукциона, и пятое в Москве в рамках программы «Индустриальные кварталы». За право реорганизовать участок неэффективно используемой территории промзоны «Алтуфьевское шоссе» инвестор заплатит 3,2 миллиарда рублей, в ходе торгов стоимость контракта увеличилась с начальных 37 миллионов рублей в 86 раз, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в развитие территории вложат 45,5 миллиарда рублей. Из-за этого появится восемь тысяч новых рабочих мест.

Аукцион прошел в столице 31 августа. Право реорганизовать промзону получил специализированный застройщик «Московский ткацко-отделочный комбинат». Он входит в группу компаний AFI Development.

Этот инвестор построит на территории промзоны 721 тысячу квадратных метров недвижимости. Об этом заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

— Промышленные здания и современные инновационные производства займут почти 358 тысяч квадратных метров, а площадь объектов общественного назначения составит порядка 112 тысяч квадратных метров. Кроме того, будет построена 251 тысяча квадратных метров жилья, в том числе 25 тысяч квадратных метров по программе реновации, — резюмировал он.

До этого сообщалось, что бывшую промзону на Бережковской набережной реорганизует собственник. Разработчик архитектурного облика этой территории будет выбран по результатам международного конкурса, в котором примут участие российские и западные проектные бюро.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что общая площадь застройки составит более 660 тысяч квадратных метров.