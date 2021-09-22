МРОТ повысят до 13 617 рублей в 2022 году

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году вырастет на 6,4 процента и составит 13 617 рублей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков в среду, 22 сентября.

По его словам, на данный момент в нескольких отраслях выросли заработные платы россиян. Данный фактор приводит к увеличению медианной зарплаты. Это, в свою очередь, говорит о необходимости повышать МРОТ, пишет РИА Новости.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник, 6 сентября, рассказала, что отмена минимального размера оплаты труда в России приведет к хаосу. Она подчеркнула, что в настоящее время в РФ множество пособий и выплат рассчитываются из МРОТ.

В беседе с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев сообщил, что предложение отменить в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) неправильное. Это приведет как минимум к тому, что работодатели не будут выплачивать сотрудникам гарантированную зарплату.

С 1 января действует механизм, по которому размер МРОТ должен составлять 42 процента от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. С начала года МРОТ установлен в размере 12 792 рубля в месяц.