Выставка «Оттенки белого» откроется в Музее Востока

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Государственный музей Востока представляет масштабный выставочный проект «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока», который продемонстрирует художественные возможности использования кости в искусстве Азии и Африки.

Посетители увидят более 100 предметов искусства от палеолита до XX века, выполненных мастерами Китая, Японии, Индии, Юго-Восточной Азии, Древнего Египта, Средней Азии эпохи античности и Средневековья, Африки.

Украшением проекта стали изделия мастеров древнего берингоморья (современная территория Чукотки), а также работы чукотских мастеров косторезного искусства конца XIX−XX веков. Среди шедевров выставки можно увидеть всемирно известные нисийские ритоны.

К выставке подготовлен большой иллюстрированный каталог.

Экспозиция открыта с 13 октября до 28 ноября, сообщается на сайте музея.

До 21 ноября музей Востока зовет посетителей на персональную выставку заслуженного художника России Анатолия Прокопьевича Щетинина «Неотпитая чаша. Монгольский Алтай». Экспозиция приурочена к 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.