Музей Победы расскажет историю «Концерта победителей»

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы 26 сентября приглашает посетителей послушать две радиопередачи из цикла «Незабытая музыка». Первая из них будет посвящена истории создания вальса «Амурские волны». Вторая — знаменитому «Концерту победителей».

Гости музея узнают о том, что изначально у вальса, написанного Максом Кюссом, было название «Волны Амурского залива». Именно там находится Владивосток. Потом залив «выпал из названия» и вальс стал ассоциироваться с рекой. Второй пик популярности композиции пришелся на середину XX века, когда к вальсу был написан текст и он стал исполняться с хором.

Лекция о легендарном «Концерте победителей» познакомит посетителей с событиями мая 1945 года, когда бойцами армии Чуйкова была взята полуразрушенная студия берлинского радио. Солдатам удалось наладить аппаратуру и выйти в прямой эфир. Именно из этой студии 7 мая победного, 1945 года прозвучал знаменитый концерт, который услышал весь мир.

Евгений Долматовский читал стихи «60 километров до Берлина», Матвей Блантер пел «Песню военного корреспондента» и «Чемодан», Тихон Хренников под собственный аккомпанемент на рояле исполнил самые популярные военные песни: «Прощание», «Марш артиллеристов», а также композицию из кинофильма «В шесть часов вечера после войны». Константин Симонов читал «Ты помнишь, Алеша» и «Жди меня».

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

25 сентября Музей Победы представит премьеру интерактивной программы «Погружение», начав с театральной постановки «Весна-45. Мы помним».