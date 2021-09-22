Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Музей Победы расскажет историю «Концерта победителей»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы расскажет историю «Концерта победителей»
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы 26 сентября приглашает посетителей послушать две радиопередачи из цикла «Незабытая музыка». Первая из них будет посвящена истории создания вальса «Амурские волны». Вторая — знаменитому «Концерту победителей».

Гости музея узнают о том, что изначально у вальса, написанного Максом Кюссом, было название «Волны Амурского залива». Именно там находится Владивосток. Потом залив «выпал из названия» и вальс стал ассоциироваться с рекой. Второй пик популярности композиции пришелся на середину XX века, когда к вальсу был написан текст и он стал исполняться с хором.

Лекция о легендарном «Концерте победителей» познакомит посетителей с событиями мая 1945 года, когда бойцами армии Чуйкова была взята полуразрушенная студия берлинского радио. Солдатам удалось наладить аппаратуру и выйти в прямой эфир. Именно из этой студии 7 мая победного, 1945 года прозвучал знаменитый концерт, который услышал весь мир.

Евгений Долматовский читал стихи «60 километров до Берлина», Матвей Блантер пел «Песню военного корреспондента» и «Чемодан», Тихон Хренников под собственный аккомпанемент на рояле исполнил самые популярные военные песни: «Прощание», «Марш артиллеристов», а также композицию из кинофильма «В шесть часов вечера после войны». Константин Симонов читал «Ты помнишь, Алеша» и «Жди меня».

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

25 сентября Музей Победы представит премьеру интерактивной программы «Погружение», начав с театральной постановки «Весна-45. Мы помним».

Читайте также:
МузеиВеликая Отечественная войнапроведение лекций
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте