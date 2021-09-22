Муниципальные депутаты отметили удобство и потенциал для развития системы онлайн-голосования

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Дистанционное онлайн-голосование (ДЭГ) будет развиваться, оно удобно и отвечает введенным санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 22 сентября, сообщили столичные муниципальные депутаты.

— Думаю, что система онлайн-голосования будет развиваться, так как она очень удобна: проголосовать можно из любой точки мира — не надо возвращаться с дачи или из отпуска. Лично голосовала онлайн, как и мой сын. Кроме того, электронное голосование эффективно отвечает санитарно-эпидемиологическим предписаниям Роспотребнадзора, — рассказала муниципальный депутат района Нижегородский Наргиза Гулиашвили.

По ее мнению, система ДЭГ работает четко и без нареканий.

— Несмотря на огромное количество онлайн-избирателей в Москве, система справилась с нагрузками. Например, я голосовала с 08:00, и никаких задержек на платформе для ДЭГ не обнаружила. Функция отложенного решения тоже полезный инструмент: можно отложить свой выбор, если возникли трудности со связью, — отметила депутат.

Муниципальный депутат района Северное Измайлово Денис Карлов тоже подчеркнул удобство системы и ее безопасность для избирателей.

— Думаю, что перспективы хорошие у дистанционного электронного голосования. В Москве оно прошло успешно. Избиратели действительно говорят о том, что это быстро и удобно — необязательно идти на участок, особенно при действующих санитарно-эпидемиологических ограничениях, — заявил он.

До этого международные эксперты отметили удобство и надежность электронного голосования в Москве. Среди них эстонский разработчик системы онлайн-голосования и автор поправок в избирательное законодательство страны Флориан Маркус и представитель избирательной комиссии Каталонии Франсиско Лупианес Вильянуэва.