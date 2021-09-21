Международные эксперты отметили удобство и надежность электронного голосования в Москве

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Российская система онлайн-голосования отличается от эстонской большей надежностью. Об этом рассказал эстонский разработчик системы онлайн-голосования и автор поправок в избирательное законодательство страны Флориан Маркус.

Международная Zoom-конференция по электронному голосованию прошла в Агентстве инноваций Москвы во вторник, 21 сентября.

— В России, в отличие от Эстонии, регистрация для голосования продолжалась не один день, а полтора месяца, зато это проще и доступно всем. Онлайн-голосование в Эстонии никогда не сталкивалось с проблемами хакерских атак, а российскую систему атакуют, поэтому система защиты в России надежнее, — уточнил Маркус.

В свою очередь, представитель избирательной комиссии Каталонии Франсиско Лупианес Вильянуэва оценил большой вклад России в популяризацию онлайн-голосования среди граждан, что особенно важно во время пандемии коронавируса.

При этом представитель избиркома Румынии Диниел Попеску подчеркнул, что возможность отдавать свой голос электронно расширяет демократию, пишет газета «Метро».

Так, по итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. В одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии «Родина», «Гражданской платформы» и «Партии Роста».

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.