«Что-то шевелится»: проктолог назвал топ-8 признаков геморроя

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На приеме у проктолога пациенты чаще всего называют восемь жалоб, которые указывают на появление геморроя. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кандидат медицинских наук, врач-проктолог больницы «РЖД-Медицина» в Ростове-на-Дону Альберт Алибеков.

— Боль при опорожнении кишечника, кровотечение, как правило, во время дефекации, выпадение узлов. А также зуд в области заднего прохода, дискомфорт, чувство неполного опорожнения, ощущение влажности в области анального отверстия. «Что-то шевелится», — это самая необычная жалоба на образование геморроя, — рассказал врач.

Он также отметил, что под маской геморроидальной болезни могут скрываться онкологические заболевания. Поэтому не стоит терпеть боль и уж тем более испытывать стыд и откладывать прием к проктологу, подчеркнул Алибеков.

— Поверьте, врач видел многие осложнения этого заболевания, и судить, оценивать, сравнивать он не будет, — сказал собеседник «ВМ».

Он отметил, что некоторые бытовые привычки или питание могут привести к проблемам с толстой кишкой. За последние несколько лет в питании многих пациентов с проктологическими проблемами произошла революция. К онкологическим заболеваниям толстой кишки стало приводить потребление фастфуда. В нем содержится большое количество масел, жиров, канцерогенов, возникающих в процессе готовки, что крайне неполезно.

— А также алкоголь. Помимо общего влияния на органы и системы организма, алкоголь в значимой степени влияет и на кишечник. Большое употребление спиртного вызывает воспалительные изменения стенок кишечника. Питание должно быть дробным. Нерегулярный и одномоментный прием большого количества пищи сказывается на моторике кишечника и может привести к проблемам, — добавил Алибеков.

В рационе для нормальной работы кишечника должна присутствовать клетчатка: овощи и фрукты в достаточном количестве. Эти простые и несложные правила питания помогут избежать данного заболевания кишечника, заключил врач.