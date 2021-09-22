Опубликованы фотографии автомобиля помощника Зеленского, на который совершено покушение

Фото: Национальная полиция Украины

На автомобиль помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира совершено покушение. МВД Украины подтвердило покушение и опубликовало фотографии на официальном сайте ведомства.

По данным ведомства, машину обстреляли из автоматического оружия. По автомобилю выпустили больше 10 пуль. В результате покушения водитель получил ранение.

Ведомство опубликовало несколько фотографии машины, на которых видны следы от пуль.

1/3 Фото: Пресс-служба Национальной полиции Украины 2/3 Фото: Пресс-служба Национальной полиции Украины 3/3 Фото: Пресс-служба Национальной полиции Украины

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в центре Киеве облили зеленкой во вторник, 24 августа. Перед произошедшим экс-глава государства участвовал в «Марше защитников Украины» в столице, который был посвящен участникам военной операции в Донбассе в честь Дня независимости.