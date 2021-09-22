Фасады здания обновили в ОЭЗ «Технополис «Москва»

На площадке административно-делового центра «Алабушево» в здании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» обновили фасады. Работы велись в соответствии с особым дизайн-кодом, разработанным в 2020 году в рамках развития территории. Об этом в среду, 22 сентября, заявил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.
— Приведение территории к единому стилю оформления решено начать с этого здания. Оно должно стать своего рода эталоном для резидентов, которые ведут строительство своих промышленных объектов. В ближайшее время начнется реконструкция существующих контрольно-пропускных пунктов и оформление въездных групп, — рассказал он.
Специалисты поменяли облицовочное покрытие фасада, цоколя и крылец, обновили витраж входной группы. На кровле установили надпись ОЭЗ «Технополис «Москва».
Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис «Москва»
Дизайн перекликается со структурой молекулярной кристаллической решетки, лежащей в основе логотипа ОЭЗ. В дальнейшем все объекты будут приведены к единому оформлению.
С 2020 года ведется благоустройство территории вокруг ОЭЗ. Полностью его завершить планируют к 2026 году.
До этого сообщалось, что экспорт резидентов технополиса «Москва» увеличился втрое в 2021 году. Каждый восьмой резидент ОЭЗ занимается экспортном своего товара в другие страны мира. Около 70 процентов экспорта в 2021 году пришлось на кластер микроэлектроники. Такой тип товаров всего продали на 365,7 миллиона рублей.
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