Количество экспорта резидентов технополиса «Москва» увеличилось втрое в 2021 году

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Экспорт резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» увеличился в три раза за текущий год. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За первое полугодие 2021 года общая сумма экспортированной продукции за рубеж составила 523 миллиона рублей.

— Объем экспорта резидентов особой экономической зоны столицы продолжает уверенно расти. За первые шесть месяцев 2021 года он составил 523 миллиона рублей, что в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года — 159,4 миллиона рублей — и в 3,4 раза показатель первого полугодия 2019 года, когда объем экспорта резидентов составлял 154,5 миллиона рублей, — заявил Владимир Ефимов.

Он добавил, что каждый восьмой резидент ОЭЗ занимается экспортном своего товара в другие страны мира. Около 70 процентов экспорта в 2021 году пришлось на кластер микроэлектроники. Такой тип товаров всего продали на 365,7 миллиона рублей.

Также популярными стали производство и продажа досмотрового и дезинфекционно-моечного оборудования, литий-ионных батарей и композитных материалов, подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В пятницу, 17 сентября, генеральный директор технополиса «Москва »Геннадий Дегтев рассказал, что в День открытых ворот на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» собрались более полутора тысяч школьников для знакомства с новыми технологиями. По его мнению, мероприятие позволило юным москвичам увидеть «промышленность нового поколения».