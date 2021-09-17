Более 1,5 тысячи школьников познакомились с разработками резидентов технополиса «Москва»

Фото: Пресс-служба ОЭЗ «Технополис «Москва»

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В День открытых ворот на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» собрались более полутора тысяч школьников для знакомства с новыми технологиями. Об этом рассказал в пятницу, 17 сентября, генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

По его словам, мероприятие позволило юным москвичам увидеть «промышленность нового поколения».

— Управляющей компании ОЭЗ Москвы вместе с резидентами важно вовлекать молодежь в научно-исследовательскую работу и пробуждать интерес к инновационным предприятиям, поскольку промышленность будущего нуждается в новых изобретателях и энтузиастах технологического предпринимательства, — отметил Дегтев.

Мероприятие проводили на площадках «Печатники» в Москве и «Алабушево» в Зеленограде. При этом свыше тысячи школьников посетили лабораторию Национального исследовательского университета МИЭТ.

Фото: Пресс-служба ОЭЗ «Технополис «Москва»

Ребята в рамках Дня открытых ворот увидели разработанные столичными предприятиями 3D-принтеры, инновационные медицинские изделия, образцы электропривода, технологии автоматизированной цифровой печати.

В конце мероприятия были проведены танцевальные и спортивные игры. Кроме того, школьники смогли увидеть летающий десант дронов.

За первые шесть месяцев текущего года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 1,7 раза увеличили показатели производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с 2019 годом — в два раза. Владимир Ефимов также рассказал, что за этот период на предприятиях технополиса организовали более 800 новых рабочих мест.