Цикл экскурсий «Встречи с Покровским собором» стартует в Москве

Фото: АГН Москва

Храм Василия Блаженного с 25 сентября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в цикле экскурсий «Встречи с Покровским собором».

Участники мероприятий узнают, почему государев храм Покровский собор стал неофициальным символом нашей страны; какие иконы особо почитались на Руси; как в древнерусском иконостасе отражается картина мира средневекового человека; кто такие юродивые и какое место они занимали в русской истории и культуре; какие святыни хранятся в Покровском соборе; об истории и способах колокольного звона, о том, какую роль играли колокола и колокольные звоны в жизни наших предков.

Тема первой экскурсии — «Архитектура Покровского собора». В последующей программе посетителям представят следующие прогулки: «Живопись Покровского собора», «Иконы и иконостасы», «Василий Блаженный и юродивые Варварского крестца» и «История колокольных звонов».

Участие в мероприятиях по билетам и регистрации, сообщается на сайте музея.

С 8 сентября музей архитектуры имени А. В. Щусева представляет выставку «Профессия — реставратор». Посетители познакомятся с деятельностью реставрационных мастерских, специалисты которых на протяжении 73 лет реставрируют коллекцию графики и трехмерные объекты. Гостей музея встретит фрагмент мастерской реставратора, где можно увидеть предметы в процессе реставрации в сопровождении необходимых инструментов и материалов.