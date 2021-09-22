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«Такой хороший мальчик»: Гузеева высказалась о Slava Marlow и Моргенштерне

Анна Михалюк

Общество
«Такой хороший мальчик»: Гузеева высказалась о Slava Marlow и Моргенштерне
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева высказала свое мнение об исполнителях Slava Marlow и Моргенштерне, с которыми познакомилась на съемках программы «Давай поженимся».

— Слава — такой хороший мальчик. Он и композитор прекрасный. Я с ним недавно встречалась. Хочется, чтобы у него была хорошая профессиональная и человеческая история, если не растеряет себя, если у него будет правильный наставник, — говорит актриса в новом выпуске программы на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

Ведущая, Екатерина Гордеева, отметила, что сейчас один из главных друзей в окружении Славы — Моргенштерн.

— Я никому не даю оценок, но мне кажется, что у Славы другой путь, — считает Гузеева.

Телеведущая рассказала, что у нее нет снобизма по отношению к молодым артистам, а многих из них она считает талантливее себя в разы.

Ранее Лариса Гузеева рассказала о домогательствах в ее актерской карьере, а также о том, почему иногда плачет после съемок телепрограммы «Давай поженимся».

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