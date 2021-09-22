«Ломился в номер, и начинался ад»: Гузеева рассказала о харассменте на работе

Фото: Youtube / Скажи Гордеевой

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала о домогательствах со стороны режиссеров. Она не отрицает, что такие случаи в ее биографии были, но называть имена она не считает нужным.

— Я с этим живу и держу язык за зубами. Когда пишут, какие артистки проститутки, я отвечаю: «Вы вообще не имеете права судить, потому что вы некрасивая и вы не артистка». Потому что, если женщина работает бухгалтером, а к ней старший бухгалтер начинает приставать, она может сказать мужу или уволиться. И карьера никуда бы не делась. А взаимосвязь артистки и режиссера в то время была очень сильной. Режиссеры могли перекрыть кислород. У красивых артисток проблема, как этих домогателей убрать и не потерять работу, — говорит Гузеева в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой». — На посиделках с подругами мы разговариваем и вспоминаем: «Он и к тебе тоже?» Отвечают: «Да». Мы с этим живем.

Она рассказывает, что актриса может попасть в безвыходную ситуацию, которая оставит травму на всю жизнь.

— У таких преступлений нет срока давности. Они были упырями уже в то время. Это ж чистые упыри, которые понимали свою власть. Ей 20 лет, она слова не может сказать, а ее уже утвердили на роль. Что ей делать? А он ломится ночью в номер. Это ад. Я с таким адом жила. И когда ты подходишь к ассистентке и у нее просишь защиты, а она потом тебя сдает… И тебе потом устраивают еще больший ад. Что значит давность лет? Это забывается, что ли?.. — вспоминает артистка.

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