Синоптик рассказала об улучшении погоды в Москве на выходных

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Погода на выходных в Москве начнет улучшаться, несмотря на дожди. Об этом в среду, 22 сентября, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в пятницу, 24 сентября, в Москве появится солнце. В субботу, 25 сентября, днем температура воздуха составит плюс 11–13 градусов, ветер южный 5–10 метров в секунду.

При этом в воскресенье, 26 сентября, ожидаются северо-западный ветер и дожди.

— За счет того, что увеличится облачность, минимальная температура будет на градус повыше: в городе плюс 7–9, дневная температура будет держаться на уровне плюс 8–13 градусов, — приводит РИА Новости слова синоптика.

До этого синоптик спрогнозировал скорое потепление в Центральной России. Повышение температуры до 10–12 градусов начнется в центре Европейской России в четверг, 23 сентября. Погода будет близкой к норме, но останется облачной и с небольшими дождями. Грядущее потепление нельзя назвать бабьим летом, так как оно не будет сопровождаться солнцем, добавил метеоролог.

21 сентября метеорологи рассказали, что пик похолодания прошел в Москве. На следующей неделе в столице ожидается наступление бабьего лета.