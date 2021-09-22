Инвесторы за собственные средства построят несколько образовательных объектов в ТиНАО

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы считает целесообразным заключение договоров с инвесторами на обеспечение образовательными объектами жилых застроек на территории ТиНАО. Об этом в среду, 22 сентября, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Договоры заключат с ГК «МИЦ». Компания строит на территории Новой Москвы три жилых комплекса (ЖК) — «Цветочные поляны», «Южное Бунино» и «Кленовые аллеи», сообщила ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

В деревне Староселье появятся школа на 1200 мест и детский сад на 200 учеников. В деревне Столбово на участке 40/1 построят два детских сада по 200 мест в каждом, школу на 725 мест, образовательный комплекс, состоящий из школы на 825 мест и садика на 200 мест, и совмещенный образовательный комплекс со школой на 300 мест и садиком на 200 мест. Во владении 52б на 35-м километре Калужского шоссе для жителей будут доступны детский сад на 225 мест и учебный комплекс, в составе которого школа на 1000 мест и детский сад на 225 мест.

— Эти 5 школ и 7 детских садов в общей сложности на 5500 мест инвестор построит за счет собственных средств и в рамках запланированных договоров передаст в собственность городу, — передает слова Пятовой пресс-служба.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о строительстве 60 социальных объектов в Москве за 2021 год. Он отметил, что за это время в городе построили 17 детских садов, 17 общеобразовательных школ, пять медицинских учреждений, 15 спортивных сооружений и четыре культурных объекта.