Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Штрафы за нарушение масочного режима в транспорте Москвы начнут оформлять электронно

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Штрафы за нарушение масочного режима в транспорте Москвы начнут оформлять электронно
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Контролеры начали использовать автоматизированную систему оформления постановлений о штрафах за нарушение масочного режима. Об этом в среду, 22 сентября, рассказали в ГКУ «Организатор перевозок».

Нововведение позволит сократить время оформления штрафов в четыре раза. Кроме того, пассажиров при таком оформлении не будут задерживать дольше пяти минут, пояснил руководитель учреждения Владислав Султанов.

По его словам, теперь контролеры переходят на компактные квитанции. Также цифровизация даст возможность избежать ошибок из-за человеческого фактора, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что лимитированная серия проездных карт AR-«Тройка» появилась в кассах столичного метрополитена. Дизайн разработали специально в честь Дня города Москвы. Она сделана по принципу дополненной реальности. С помощью необычной карты можно увидеть, как оживает картина популярного авангардиста Аристарха Лентулова «Тверской бульвар». По мнению специалистов департамента транспорта, AR-«Тройка» — это «настоящий портал в старую Москву».

Читайте также:
маскаМоскваТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте