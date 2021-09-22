Штрафы за нарушение масочного режима в транспорте Москвы начнут оформлять электронно

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Контролеры начали использовать автоматизированную систему оформления постановлений о штрафах за нарушение масочного режима. Об этом в среду, 22 сентября, рассказали в ГКУ «Организатор перевозок».

Нововведение позволит сократить время оформления штрафов в четыре раза. Кроме того, пассажиров при таком оформлении не будут задерживать дольше пяти минут, пояснил руководитель учреждения Владислав Султанов.

По его словам, теперь контролеры переходят на компактные квитанции. Также цифровизация даст возможность избежать ошибок из-за человеческого фактора, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что лимитированная серия проездных карт AR-«Тройка» появилась в кассах столичного метрополитена. Дизайн разработали специально в честь Дня города Москвы. Она сделана по принципу дополненной реальности. С помощью необычной карты можно увидеть, как оживает картина популярного авангардиста Аристарха Лентулова «Тверской бульвар». По мнению специалистов департамента транспорта, AR-«Тройка» — это «настоящий портал в старую Москву».