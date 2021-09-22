В Подмосковье пройдут бесплатные экскурсии в честь Дня туризма

Фото: Наталия Покровская / Вечерняя Москва

Московская область 25 и 26 сентября приглашает жителей и гостей региона принять участие в бесплатных экскурсиях, которые приурочены к Международному дню туризма.

Гости Зарайска могут посетить экспозицию музея «Зарайский кремль», смотровую площадку Водонапорной башни. А в рамках проекта «Зарайск —каждому» проведут инфотур, который включает прогулку по Зарайскому кремлю и посещение объектов гастрономии городского округа.

В Серпухове туристы смогут узнать о купеческой жизни города, об истории усадьбы купчихи Анны Мараевой, основоположницы «Малой Третьяковки», и улицы Чехова. В рамках обзорной автобусной экскурсии можно посетить знаковые места округа, Высоцкий мужской и Владычный женский монастыри.

В Сергиево-Посадском городском округе состоятся прогулки по Сергиево-Посадскому историко-художественному музею-заповеднику и экскурсии в миниатюре «Арт-Макет».

В Истре состоятся пешие экскурсии «Паломник Лермонтов», «Городская история. Истра» и «Городская история. Дедовск». Кроме того, туристы смогут посетить Истринский драматический театр, парк скульптур Сергея Казанцева и Ленино-Снегиревский военно-исторический музей.

Орехово-Зуевский округ планирует обзорные экскурсии по Ликино-Дулеву с посещением Дулевского фарфорового завода и Степановского краеведческого музея.

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» проведет шесть бесплатных экскурсий по темам «Дмитровский кремль —путешествие в прошлое» и «Дмитров — город воинской славы».

Музей-заповедник «Коломенский кремль» предлагает бесплатное посещение постоянных экспозиций отделов музея без экскурсионного обслуживания по сеансам: «Музей боевой славы», «Краеведческий музей», «Усадьба купцов Лажечниковых».

В Звенигороде пройдет экскурсионная программа в рамках выставки «Поиски образа русской истории». А в Солнечногорске туристов ожидают две пешие экскурсии по городу, две выездные экскурсии в Спасский храм и одна — в усадьбу Середниково.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.