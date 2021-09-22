Подростка задержали по подозрению в убийстве родителей на северо-востоке Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

Правоохранители задержали 16-летнего жителя столицы, который подозревается в жестоком убийстве своих родителей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в среду, 22 сентября.

По словам представителя ведомства, 22 сентября в квартире жилого дома по улице Полярной были обнаружены тела супружеской пары с множественными колото-резаными ранениями.

— По подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний сын погибших. По предварительной информации, молодой человек состоял на учете и систематически принимал наркотические средства, — рассказала Иванова.

Она также отметила, что подозреваемого доставили в подразделение СК для проведения следственных действий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

Еще один случай убийства близких родственников произошел недавно на улице Корнейчука на северо-востоке Москвы. 74-летний пенсионер распивал спиртное со своим 50-летним сыном. В какой-то момент мужчины поссорились. Исчерпав словесные аргументы, пенсионер схватился за нож и нанес наследнику множественные ранения. От полученных травм тот скончался на месте.