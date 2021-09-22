В Кремле оценили версии о «российском следе» в покушении на советника Зеленского

Фото: Администрация президента РФ

Версия о «российском следе» в покушении на Сергея Шефира, помощника президента Украины Владимира Зеленского, не соответствует реальному положению дел. Об этом рассказал в среду, 22 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что украинские политики не хотят исключать предположение о российском следе из имеющихся у них версий.

— Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это скорее признаки такого, знаете, излишне экзальтированного эмоционального состояния, — отметил пресс-секретарь, слова которого приводит РИА Новости.

На автомобиль помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира совершено покушение. По данным ведомства, машину обстреляли из автоматического оружия. По автомобилю выпустили больше 10 пуль. В результате покушения водитель получил ранение.

МВД Украины подтвердило информацию о покушении и опубликовало фотографии на своем официальном сайте. Ведомство представило несколько снимков, на которых видны следы от пуль на машине.