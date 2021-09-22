Незнакомец избил москвича бутылкой в центре Москвы

Разбитая бутылка

Россия, Москва, Новослободская улица, 24с1 Карта всех событий

На мужчину 1989 года рождения напал незнакомец с бутылкой в Москве. Об этом в среду, 22 сентября, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел по адресу улица Новослободская, дом 24. В ночь на 22 сентября неизвестный мужчина на улице ударил прохожего бутылкой по голове. Незнакомец нанес пострадавшему раны и ушибы головы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В августе в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что ее избили возле одного из домов в Староконюшенном переулке. Полицейские выяснили, что вечером 6 августа мужчина в ходе конфликта ударил заявительницу пустой стеклянной бутылкой по голове. Врачи обнаружили у потерпевшей ушибленную рану нижней губы и ушиб зубов.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 30-летний житель подмосковной Электростали. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде.