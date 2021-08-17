Мужчину задержали в Москве за удар женщины бутылкой по голове

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Россия, Москва, Староконюшенный переулок Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Московской области по подозрению в причинении вреда здоровью 30-летней москвички.

13 августа в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что ее избили возле одного из домов в Староконюшенном переулке. Полицейские выяснили, что вечером 6 августа мужчина в ходе конфликта ударил заявительницу пустой стеклянной бутылкой по голове. Врачи обнаружили у потерпевшей ушибленную рану нижней губы и ушиб зубов.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 30-летний житель подмосковной Электростали.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает агентство городских новостей «Москва».