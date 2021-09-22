Авария с участием пешехода произошла в центре Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Зоологическая улица Карта всех событий

Авария с участием пешехода произошла на Зоологической улице в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 22 сентября.

Инцидент случился днем на Зоологической улице в районе дома 1. В настоящее время занята одна полоса на участке дороги в сторону Грузинского переулка.

Фото: Telegram-канал Дептранса

Позднее стало известно, что движение на дороге освободили, говорится в сообщении.

21 сентября в столичной Госавтоинспеции сообщили, что смертельная авария с участием водителя такси произошла на шестом километре МКАД.

По предварительным данным, примерно в 23:20 на четвертой полосе от края проезжей части произошло «мелкое» ДТП с участием автомобилей Hyundai (такси) и Volkswagen. После этого водитель такси вышел на проезжую часть и на него совершил наезд водитель Skoda, также являющийся таксистом.

Мужчина, как уточнили в ведомстве, скончался от полученных травм. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.