Два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Перерва, 62к2 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на улице Перерва в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 22 сентября.

Авария произошла на улице Перерва возле дома 62. После столкновения двух машин одна из них выехала с дороги на дворовую территорию.

Фото: Telegram-канал Дептранса

Из-за ДТП было перекрыто движение по левому ряду в сторону Братиславской улицы. Данные о пострадавших уточняются, сообщили в ведомстве.

21 сентября в столичной Госавтоинспекции сообщили, что смертельная авария с участием водителя такси произошла на шестом километре МКАД.

По предварительным данным, примерно в 23:20 на четвертой полосе от края проезжей части произошло «мелкое» ДТП с участием автомобилей Hyundai (такси) и Volkswagen. После этого водитель такси вышел на проезжую часть и на него совершил наезд водитель Skoda, также являющийся таксистом.

Мужчина, как уточнили в ведомстве, скончался от полученных травм. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.