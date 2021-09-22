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Поиски пропавшего под Хабаровском самолета продолжаются вне зависимости от погоды

Полина Долганова

Происшествия
Поиски пропавшего под Хабаровском самолета продолжаются вне зависимости от погоды
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Поиски самолета Ан-26, который пропал с радаров в Хабаровском крае, продолжаются. Спасатели ведут поисковые работы, несмотря на тяжелые погодные условия. Об этом в среду, 22 сентября, сообщил представитель регионального главка МЧС.

— Пока поиски не прекращены. Если будет принято такое решение на темное время суток, плюс учитывая погодные условия в таежной местности, то сообщим, — говорится в сообщении.

До этого в СМИ появилась информация, что поиски пропавшего судна были отложены до утра следующего дня из-за темноты и сильных порывов ветра, передает РИА Новости.

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. Известно, что самолет пропал с радаров на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

По предварительным данным, возможная авария самолета Ан-26 могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий. При этом о нештатных ситуациях экипаж пропавшего с радаров воздушного судна не докладывал.

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