Столкновение двух автомобилей произошло на Люблинской улице

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Люблинская улица, 100к2 Карта всех событий

На Люблинской улице в Москве столкнулись два автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 22 сентября.

Авария произошла вечером на Люблинской улице в районе дома 100, корпус 2. В результате столкновения двух автомобилей движение затруднено на дороге в правом ряду в сторону Бесединского шоссе, говорится в сообщении ведомства.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы / Telegram-канал

21 сентября в столичной Госавтоинспекции сообщили, что смертельная авария с участием водителя такси произошла на шестом километре МКАД.

По предварительным данным, примерно в 23:20 на четвертой полосе от края проезжей части произошло «мелкое» ДТП с участием автомобилей Hyundai (такси) и Volkswagen. После этого водитель такси вышел на проезжую часть и на него совершил наезд водитель Skoda, также являющийся таксистом.

Мужчина, как уточнили в ведомстве, скончался от полученных травм. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.