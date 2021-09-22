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Столкновение двух автомобилей произошло на Люблинской улице

Анастасия Волоснова

Происшествия
Столкновение двух автомобилей произошло на Люблинской улице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Люблинская улица, 100к2 Карта всех событий

На Люблинской улице в Москве столкнулись два автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 22 сентября.

Авария произошла вечером на Люблинской улице в районе дома 100, корпус 2. В результате столкновения двух автомобилей движение затруднено на дороге в правом ряду в сторону Бесединского шоссе, говорится в сообщении ведомства.

Столкновение двух автомобилей произошло на Люблинской улицеФото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы / Telegram-канал

21 сентября в столичной Госавтоинспекции сообщили, что смертельная авария с участием водителя такси произошла на шестом километре МКАД.

По предварительным данным, примерно в 23:20 на четвертой полосе от края проезжей части произошло «мелкое» ДТП с участием автомобилей Hyundai (такси) и Volkswagen. После этого водитель такси вышел на проезжую часть и на него совершил наезд водитель Skoda, также являющийся таксистом.

Мужчина, как уточнили в ведомстве, скончался от полученных травм. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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