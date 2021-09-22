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Поиски пропавшего самолета Ан-26 были приостановлены

Полина Долганова

Происшествия
Поиски пропавшего самолета Ан-26 были приостановлены
Фото: pixabay.com

Спасательная авиационная группа приостановила поиски пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26 из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Работает наземная группа. Метеоусловия для авиации неблагоприятные, — говорится сообщении.

Отмечается, что ранее в предполагаемый район поиска вылетел вертолет, однако в настоящее время в Хабаровске наблюдаются сильный ветер и дождь.

До этого в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что группа, задействованная в поиске пропавшего судна, была увеличена до 70 человек. В операции также используется 20 единиц специальной техники.

В экстренных служба ТАСС рассказали, что в том месте, где предположительно мог потерпеть крушение пропавший самолет, нет ни дорог, ни населенных пунктов. Поисковые группы должны будут добраться до места пешком.

В авиационных службах агентству также сообщили, что самолет мог столкнуться с сопками в районе Большехехцирского заповедника.

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. Известно, что самолет пропал с радаров на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

По предварительным данным, возможная авария самолета Ан-26 могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий. При этом о нештатных ситуациях экипаж пропавшего с радаров воздушного судна не докладывал.

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