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Общественный деятель Крыма объяснила нежелание Турции признавать полуостров российским

Полина Долганова

Общество
Общественный деятель Крыма объяснила нежелание Турции признавать полуостров российским
Фото: Pixabay

Турция отказывается признавать Крым российским, потому что мечтает, чтобы полуостров стал ее частью. Такое мнение выразила крымская общественница Светлана Воронцова.

По ее словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не должен ехать в Россию, если он имеет такую позицию по крымскому вопросу.

— Это настолько цинично: НАТО и ООН он заявляет о том, что не поддерживает «аннексию» полуострова Россией, но в то же время наша страна готовится к его (Эрдогана — прим. «ВМ») визиту, — отметила Воронцова.

По ее словам, в настоящее время политика Турции направлена на сотрудничество с Украиной. В связи с этим мотивы турецкого лидера, который планирует посетить Россию, не совсем ясны.

Воронцова добавила, что на встрече президентов вопрос Крыма, скорее всего, подниматься не будет, потому как сторонам нечего будет обсуждать.

— Что здесь обсуждать, если Турция стоит на том, что Крым не принадлежит России, то говорить попросту не о чем, — приводит слова общественного деятеля «Экономика сегодня».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается приехать в Сочи с визитом 29 сентября.

Накануне на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого Турция не признает. С этой целью также необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар, сообщил Эрдоган.

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