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Психолог объяснил поведение профессора, читавшего лекцию во время стрельбы

Алена Анисимова

Сюжеты: 

Стрельба в ПермиЭксклюзивы ВМ
Общество
Психолог объяснил поведение профессора, читавшего лекцию во время стрельбы
Фото: Олег Сыромятников / vk.com

Преподаватель Пермского университета Олег Сыромятников, не прервав лекцию, защитил студентов и попытался минимизировать панику. Несмотря на тревогу, он смог взять себя в руки, рассказала «Вечерней Москве» психолог Светлана Кузнецова.

Утром в понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном университете студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. До того как его задержали, он успел убить шесть человек и ранить 43.

Услышав выстрелы, многие студенты начали выпрыгивать из окон, однако один из преподавателей отказался прервать лекцию. Свои действия Олег Сыромятников объяснил тем, что не хотел допустить паники среди студентов.

— (Стрелок — прим. «ВМ») не поднимался выше второго этажа, так что никакой реальной опасности не было, — сказал профессор.

Кузнецова также считает, что своим поведением преподаватель лишь хотел защитить студентов.

— Такой стрессоустойчивости еще позавидовать надо. Продолжая лекцию, он действительно не хотел внести панику. Хоть со стороны все это казалось очень странным, — объяснила психолог.

По ее словам, главное — итог, он сохранил им жизни. В такой экстренной ситуации все средства хороши. Несмотря на тревогу, страх и панику, он смог взять себя в руки.

— В стрессовой ситуации ты сам не знаешь, как сможешь поступить и на что ты будешь способен. С точки зрения психологии он все сделал правильно. Все сработало! Не понимаю, за что его осуждают, — заключила Кузнецова.

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