Читавший лекцию при стрельбе в Перми профессор объяснил свои действия

Фото: Олег Сыромятников/vk.com

Преподаватель Пермского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, объяснил свои действия необходимостью не допустить паники.

— (Стрелок — прим. «ВМ») не поднимался выше второго этажа, так что никакой реальной опасности не было. Она заключалась только в возможности паники — если люди начали бы выбегать в коридор, где неизвестно что происходит — ведь официально никакой информации не было, или прыгать в окна с пятого этажа, — рассказал профессор.

Главное то, что удалось избежать паники, подчеркнул он. Аудитория, где шла лекция, имела металлическую и дверь и располагалась на пятом этаже.

При этом дверь из аудитории в коридор была закрыта, приводит слова Сыромятникова РИА Новости.

Стрельба в Перми

20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.