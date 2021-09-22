Росгвардейцы в столице вернули сбежавшего из дома после ссоры с отцом ребенка

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии, в среду, 22 сентября, находясь на патрулировании на севере столицы, нашли и вернули родителям 11-летнего мальчика. Он сбежал из дома без обуви и верхней одежды после ссоры с папой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

— Находясь на маршруте патрулирования в Северном административном округе столицы, сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве получили информацию о пропаже ребенка, который убежал из дома. Спустя несколько минут сотрудники вневедомственной охраны обнаружили схожего по приметам мальчика, который стоял возле продуктового магазина на улице Дубнинская. В ходе беседы выяснилось, что ребенок разругался с отцом, — сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны отогрели мальчика в служебной машине, провели с ним профилактическую беседу и вернули домой родителям.

В июле прокуратура начала проверку после того как сбежал 11-летний мальчик из многодетной семьи на юге столицы. Тогда ребенок рассказал правоохранителям о применении к нему физической силы и неприемлемых методов воспитания.