Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Росгвардейцы в столице вернули сбежавшего из дома после ссоры с отцом ребенка

Дарья Чентаева

Общество
Росгвардейцы в столице вернули сбежавшего из дома после ссоры с отцом ребенка
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии, в среду, 22 сентября, находясь на патрулировании на севере столицы, нашли и вернули родителям 11-летнего мальчика. Он сбежал из дома без обуви и верхней одежды после ссоры с папой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

— Находясь на маршруте патрулирования в Северном административном округе столицы, сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве получили информацию о пропаже ребенка, который убежал из дома. Спустя несколько минут сотрудники вневедомственной охраны обнаружили схожего по приметам мальчика, который стоял возле продуктового магазина на улице Дубнинская. В ходе беседы выяснилось, что ребенок разругался с отцом, — сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны отогрели мальчика в служебной машине, провели с ним профилактическую беседу и вернули домой родителям.

В июле прокуратура начала проверку после того как сбежал 11-летний мальчик из многодетной семьи на юге столицы. Тогда ребенок рассказал правоохранителям о применении к нему физической силы и неприемлемых методов воспитания.

Читайте также:
ДетиМосковская областьРосгвардия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте