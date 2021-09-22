Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Движение по новому путепроводу открылось в Мытищах

Дарья Чентаева

Город
Движение по новому путепроводу открылось в Мытищах
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

В Мытищах запустили движение по новому путепроводу. Таким образом, появился выезд по временной схеме на Ярославское шоссе. Общая протяженность составляет около 160 метров.

Как рассказал руководитель министерства транспорта Московской области Алексей Гержик, практически каждое утро и вечер на въезде и выезде из Мытищ пробки достигали девяти баллов, и люди теряли в них два часа своего времени.

С запуском движения по новому путепроводу улучшится транспортная доступность западной и восточной частей населенного пункта, будет разгружена эстакада на Олимпийском проспекте. Тем самым время выезда из города сократится до двадцати минут. Эти благоприятные изменения затронут более 260 тысяч человек.

Объект станет частью развязки на Ярославском шоссе, запуск которой должен состояться летом следующего года. На время ее строительных работ движение на ряде дорожных участков будет ограничено, сообщает «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что начались ремонтные работы пролетного строения путепровода над железной дорогой на северном обходе Лобни.

Читайте также:
новый путепроводБлагоустройствоПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте