Движение по новому путепроводу открылось в Мытищах

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

В Мытищах запустили движение по новому путепроводу. Таким образом, появился выезд по временной схеме на Ярославское шоссе. Общая протяженность составляет около 160 метров.

Как рассказал руководитель министерства транспорта Московской области Алексей Гержик, практически каждое утро и вечер на въезде и выезде из Мытищ пробки достигали девяти баллов, и люди теряли в них два часа своего времени.

С запуском движения по новому путепроводу улучшится транспортная доступность западной и восточной частей населенного пункта, будет разгружена эстакада на Олимпийском проспекте. Тем самым время выезда из города сократится до двадцати минут. Эти благоприятные изменения затронут более 260 тысяч человек.

Объект станет частью развязки на Ярославском шоссе, запуск которой должен состояться летом следующего года. На время ее строительных работ движение на ряде дорожных участков будет ограничено, сообщает «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что начались ремонтные работы пролетного строения путепровода над железной дорогой на северном обходе Лобни.