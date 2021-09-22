Глава ФИФА Инфантино назвал Россию великой футбольной державой

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Россия является великой футбольной державой. Об этом заявил глава ФИФА Джанни Инфантино в среду, 22 сентября.

— Россия — великая футбольная держава, и мы провели (там — прим. «ВМ») лучший чемпионат в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться, — рассказал руководитель организации на полях Генассамблеи ООН.

Инфантино добавил, что верит в возможности российской футбольной команды, отмечает РИА Новости.

16 сентября сообщалось, что сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА по результатам первых трех матчей под руководством нового тренера Валерия Карпина. Теперь команда занимает 41-е место, а не 37-е, как было ранее.

Россия располагается в рейтинге выше, нежели сборные Словакии, Турции, Венгрии и Венесуэлы. Подняться в списке мировых команд россиянам удалось по итогам встречи с Хорватией, которая завершилась ничьей, а также благодаря матчам против Кипра и Мальты, в которых отечественная сборная одержала победу.

Лидирует в рейтинге по-прежнему бельгийская сборная. На втором месте — Бразилия, а третья строчка досталась Англии.