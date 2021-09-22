На Украине раскрыли подробности покушения на помощника Зеленского

Фото: Пресс-служба Национальной полиции Украины

Гильзы от патронов, произведенных в Венгрии, найдены на месте покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом заявил первый заместитель главы МВД страны Евгений Енин в среду, 22 сентября.

— Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны, — рассказал чиновник.

Подобные боеприпасы, по его словам, не выпускают на территории Украины. Их произвели в Венгрии, а правоохранители пытаются установить временные рамки их ввоза в страну, а также поставщиков, добавил он.

Патроны могли попасть на территорию страны контрабандным путем, уточнил замглавы министерства. Всего следователи изъяли с места инцидента около 20 гильз, рассказал Енин в эфире телеканала «Украина 24».

22 сентября сообщалось, что на Шефира было совершено покушение. Его автомобиль обстреляли из автоматического оружия, в результате покушения ранение получил его водитель.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о «российском следе» в покушении на Шефира не соответствует реальному положению дел. Он пояснил, что украинские политики не хотят исключать предположение о российском следе из имеющихся у них версий.