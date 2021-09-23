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«Это только начало»: на Украине оценили покушение на помощника Зеленского

Иван Юминов

В мире
«Это только начало»: на Украине оценили покушение на помощника Зеленского
Фото: president.gov.ua

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира было предупреждением Владимиру Зеленскому. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива в четверг, 23 сентября.

— Пули легли в водительскую дверь автомобиля, не неся угрозы пассажиру, явное предупреждение президенту и офису, что они все досягаемы, — предположил парламентарий.

За покушением, по мнению Кивы, могут стоять мэр Киева Виталий Кличко, бывший депутат Артур Палатный и лидер партии «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело) Андрей Билецкий.

Депутат подчеркнул, что на Украине начался новый этап политической борьбы. Он, по его словам, характеризуется физическим уничтожением конкурентов и противников, и это только начало, уточнил парламентарий.

Украинским политикам следует пересаживаться в «броню» и возить с собой оружие, чтобы не стать «легкой добычей», отметил Кива в своем Telegram-канале.

22 сентября сообщалось, что на Шефира было совершено покушение. Его автомобиль обстреляли из автоматического оружия, в результате инцидента ранение получил его водитель.

Первый замглавы МВД страны Евгений Енин рассказал, что на месте покушения нашли гильзы от патронов, произведенных в Венгрии. Он уточнил, что это специализированные патроны калибра 7,62.

Подобные боеприпасы, по его словам, не выпускают на территории Украины. Правоохранители пытаются установить временные рамки их ввоза в страну, а также поставщиков, добавил он.

Патроны могли попасть на территорию страны контрабандным путем, уточнил Енин. Всего следователи изъяли с места инцидента около 20 гильз.

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