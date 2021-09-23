Пасмурная и холодная погода ожидается в Московском регионе 23 сентября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сырая и холодная погода с небольшим дождем ожидается в Москве и области в четверг, 23 сентября. Об этом сообщают «Метеоновости».

— Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь, — говорится в сообщении.

Столбики термометров поднимутся в городе до 9-11 градусов, а в Подмосковье — до 6-11. Ветер восточный пять-десять метров в секунду, атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба.

Несмотря на пасмурность и холод, температура в регионе слегка повысится и начнет приближаться к климатической норме. Метеозависимые люди почувствуют себя «неважно» из-за пониженного содержания кислорода в воздухе, отмечается на сайте метеобюро.

22 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что повышение температуры до 10–12 градусов начнется в центре Европейской России в четверг, 23 сентября.

Погода, по словам синоптика, будет близкой к норме, но останется облачной и с небольшими дождями. Грядущее потепление нельзя назвать бабьим летом, так как оно не будет сопровождаться солнцем, добавил метеоролог.