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Москвичи могут проверить сердце на кардиокреслах в 25 центрах «Мои документы»

Анастасия Колоскова

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Москвичи могут проверить сердце на кардиокреслах в 25 центрах «Мои документы»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В 25 офисах госуслуг «Мои документы» установлены кардиокресла, с помощью которых москвичи смогут снять электрокардиограмм за одну минуту, не обращаясь к врачам.

Чтобы пройти исследование на кардиокресле, посетителю нужно ввести на экране номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и действовать по инструкции. После процедуры документ с кардиограммой можно будет увидеть в электронной медицинской карте. Она будет доступна также терапевту и профильным специалистам. Если в сердечном ритме пациента будут наблюдаться нарушения, он получит СМС с приглашением на прием к врачу.

Тем москвичам, у кого еще не оформлена электронная медицинская карта, специалисты центра помогут получить полную регистрацию на mos.ru и подать заявку на оформление карты. Номер полиса своего ОМС также можно узнать, обратившись к сотрудникам «Моих документов».

Во всех московских центрах госуслуг также можно измерить давление при помощи тонометров. Кроме того, 69 офисах можно пройти медобследование с помощью современного диагностического комплекса.

Пилотный проект по кардиомониторингу в 25 центрах госуслуг реализует Московский центр инноваций в здравоохранении, пишет официальный сайт мэра Москвы.

21 сентября заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Токарев рассказал, что поступившее в столичные клиники новое оборудование и высокая квалификация врачей позволили выполнить с начала 2021 года более 21 тысячи операций по профилю сердечно-сосудистой хирургии.

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