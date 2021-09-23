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Москва выделит 75 миллионов рублей на развитие сервисов проката электросамокатов

Анастасия Колоскова

Город
Москва выделит 75 миллионов рублей на развитие сервисов проката электросамокатов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные власти выделят на развитие сервисов проката электрических самокатов в городе субсидии в размере 75 миллионов рублей. Об это сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— В этом году мы продолжим развивать культуру шеринга и экологичный городской транспорт. Правительство Москвы будет поддерживать сервисы аренды электросамокатов, предоставив им субсидии на дальнейшее развитие. Общий размер субсидии за 2020 год юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по прокату электрических самокатов физическим лицам в городе Москве, составит 75 миллионов рублей, — рассказал Максим Ликсутов.

По его словам в текущем сезоне сервисом проката электросамокатов уже воспользовались более шести миллионов раз, что превысило показатели 2020 года в три раза. На электросамокатах жители столицы совершают короткие и длинные поездки и Третьего транспортного кольца, и между отдельными районами.

Заммэра отметил, что электросамокаты наряду с велосипедами стали в период пандемии основными средствами передвижения для волонтеров и курьеров. Он подчеркнул, что за год парк проката увеличился с пяти до 25 тысяч единиц, а сервисы доставки пользуются электросамокатами на специальных условиях.

Помимо этого, правительство Москвы выделило субсидии в размере 282 миллионов рублей на развитие сервисов такси и каршеринга, пишет официальный сайт мэра Москвы.

16 сентября стало известно, что «медленная» зона с ограничением скорости до 15 километров в час для электросамокатов появилась в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы на Патриарших прудах.

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