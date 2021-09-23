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Николай Басков рассказал, почему до сих пор не стал отцом

Анастасия Колоскова

Общество
Николай Басков рассказал, почему до сих пор не стал отцом
Фото: instagram/nikolaibaskov

Популярный российский певец Николай Басков рассказал, почему к своим 44 годам еще не завел детей, отметив, что долгое время не завязывал отношений из-за больного отца.

Отец звезды долгое время страдал от рака мозга. Певец вначале ухаживал за родственником, а затем тяжело переживал его уход.

По словам Николая Баскова, он не готов заводить детей без жены, так как желает, чтобы его наследники воспитывались в полной семье.

— Я вырос в полноценной семье и очень хочу, чтобы мои дети росли в любви двух родителей, — приводят слова певца «Невские новости».

Он отметил, что из-за работы у него нет времени, чтобы найти спутницу жизни.

В настоящее время исполнитель строит загородный дом, где мечтает отпраздновать новоселье с женщиной, которая станет его женой. Кроме того, певец не теряет надежды стать отцом.

Весной Николай Басков рассказал, как знаменитая оперная певица Монсеррат Кабалье во время репетиций била его палкой за ошибки в исполнении.

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