Центр Чумакова временно остановил выпуск сырья для «КовиВака»

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Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак» из-за модернизации производственной площадки. Об этом свидетельствуют данные Росздравнадзора.

Модернизация будет длиться в течение осени текущего года. Так, производственные мощности будут обновлять для увеличения объемов выпуска необходимого сырья. Всего было выпущено не более миллиона доз вакцины «КовиВак».

Кроме того, временная остановка производства российской вакцины может быть связана с нем, что «КовиВак» начали готовить к экспорту, сообщил источник «Коммерсанта».

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н» — в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.