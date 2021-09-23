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Врач рассказала, когда не надо сбивать температуру при коронавирусе

Анастасия Колоскова

Общество
Врач рассказала, когда не надо сбивать температуру при коронавирусе
Фото: Pexels

Врач-пульмонолог Светлана Гук рассказала, что не в любой ситуации следует бороться с повышенной температурой, и объяснила, когда ее не нужно сбивать на фоне коронавирусной инфекции.

По словам эксперта, не стоит пить жаропонижающие, если температура не поднимается выше отметки 38 градусов и нормально переносится пациентом.

Если же спутниками повышенной температуры становятся сильная головная боль или другие неприятные симптомы, необходимо сбить ее при помощи лекарственных средств. Врач порекомендовала использовать для этого не парацетамол, а ибупрофен. Кроме того, специалист отметила, что бороться с воспалительными процессами помогает мефенаминовая кислота, кверцетин и витамин С.

Она напомнила, что во время COVID-19 важно постоянно измерять сатурацию и при падении показателя ниже 92 процентов срочно вызывать скорую, пишет «Царьград».

22 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость коронавирусом растет в 36 из 85 регионов России.

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