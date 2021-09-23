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Россияне смогут полететь на Бали не раньше декабря

Анастасия Волоснова

Общество
Россияне смогут полететь на Бали не раньше декабря
Фото: pixabay.com

Российские туристы смогут полететь на Бали не раньше декабря. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, остров не откроют для россиян до конца осени, так как РФ должна договориться о восстановлении авиасообщения.

Власти Индонезии планировали открыть Бали для туристов еще летом, однако ситуация с коронавирусом в стране обострилась, поэтому границы остались закрытыми. Прямых рейсов из России в Индонезию в настоящее время нет.

При этом в случае открытия острова вакцинированные «Спутником V» россияне смогут свободно его посещать, сообщает телеканал 360.

До этого стало известно, что Россия возобновила авиасообщение с Ираком, Кенией, Испанией и Словакией с 21 сентября. Также с этой даты возобновляются полеты в Египет и Турцию из аэропортов Мурманска, Читы, Магадана и Пскова. Самолеты из Москвы в Багдад будут летать с частотой два рейса в неделю, в Мадрид и Барселону — с частотой четыре рейса в неделю.

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